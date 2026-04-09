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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 37vom 09.04.2026
Spuren im Sand

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Diagnose: Mord

Folge 37: Spuren im Sand

48 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

Wendy Hewitt stirbt am Strand von Malibu unter geheimmnisvollen Umständen. Dr. Mark Sloan sieht sich am Tatort um. Mit dabei ist Gretchen, eine alte Bekannte, die im Krankenhaus die Steuerprüfung vornehmen soll. Wie sich herausstellt, will Restaurantbesitzer Ronnie Schwartz am Strand nach Öl bohren. Wenig später werden Ronnie und einer seiner Kellner ermordet. Wendy wollte Schmiergeldzahlungen von Ronnie aufdecken. Doch das ist noch nicht alles ...

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