Staffel 2Folge 40vom 10.04.2026
Tod im StudioJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 40: Tod im Studio
48 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 6
Amanda hat eine kleine Komparsenrolle in der Fernsehserie "Schatten der Leidenschaft" gewonnen. Dr. Mark Sloan begleitet sie an den Drehort. Wenig später entgehen Amanda und drei der Schauspieler nur knapp dem Tod. Offensichtlich versucht jemand, die Akteure zu ermorden. Amanda sucht nach einer Verbindung zwischen den potenziellen Opfern. Hobbydetektiv Dr. Mark Sloan äußert eine ganz andere Vermutung: Er glaubt, dass die Anschläge Amanda galten.
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