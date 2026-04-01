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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 42vom 13.04.2026
Unschuldiger Mord

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Diagnose: Mord

Folge 42: Unschuldiger Mord

48 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 6

Ashley bringt ihren kranken, lästigen Vater um und versucht, die Tat als Selbstmord zu tarnen. Dr. Mark Sloan fallen einige Ungereimtheiten auf. Auf dem Wasserglas, in dem sich angeblich die Pillen des Kranken befanden, gibt es keine Fingerabdrücke. Auch Ashleys geschiedene Mutter Elaine gerät in Verdacht. Haupterbin aber ist Ashley. Zudem war Elaine süchtig und somit gar nicht in der Lage, den Mord auszuführen. Mark sagt Ashley auf den Kopf zu, dass sie die Mörderin ist.

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