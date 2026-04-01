Staffel 3Folge 47vom 16.04.2026
Mörder auf der Flucht (2)Jetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 47: Mörder auf der Flucht (2)
47 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Dr. Sloan quartiert seinen Geiselnehmer George Karn bei sich zu Hause ein. Jesse hat inzwischen Ermittlungen in einem Fitness-Studio aufgenommen. Dort ist man nicht besonders traurig über Majories Ausscheiden aus der Firma. Amanda erfährt, dass Didi Harris und King Bridger nun die neuen Besitzer des Studios sind. Eine Zeugenaussage belastet Didi sehr - doch wenig später ist auch sie tot. Eine Videokassette mit pornografischen Szenen liefert die Erklärung ...
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