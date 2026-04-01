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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 53vom 21.04.2026
Mord im Rausch

Mord im RauschJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 53: Mord im Rausch

47 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12

Ein reicher Patient muss sich im Community General einer schwierigen Operation unterziehen und besteht darauf, dass der berühmte Mediziner Dr. John Foster aus New York eingeflogen wird. Die behandelnde Ärztin Claire Hartmann bemerkt, dass Foster angetrunken zur Operation erscheint. Es kommt zu einem Streit zwischen den beiden. Am nächsten Tag ist Claire tot, und der Mordverdacht fällt auf Foster. Doch Mark stellt mit Amandas Hilfe dem wahren Mörder eine Falle ...

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