Staffel 3Folge 57vom 23.04.2026
Ein Buch bringt MordJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 57: Ein Buch bringt Mord
47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Melissa ist eine alte Bekannte von Dr. Sloan. Zusammen mit den Frauen Shawna und Carrie hat sie ein Aufsehen erregendes Buch geschrieben. Das Werk ist eine Sammlung sexueller Abenteuer von prominenten Zeitgenossen. Während eines Radio-Interviews, zu dem Shawna nicht erscheint, spielt ein Anrufer ein Band vor: Im Hintergrund ist zu hören, wie Shawna offensichtlich ermordet wird. Und auch Carrie findet auf mysteriöse Weise den Tod. Melissa gerät unter Mordverdacht ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./ & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. / & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: TM & 2021 ViacomCBS All Rights Reserved./
Enthält Produktplatzierungen