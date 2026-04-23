Staffel 3Folge 58vom 23.04.2026
Tod einer ModeratorinJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 58: Tod einer Moderatorin
47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Dr. Mark Sloan nimmt an einer TV-Show rund ums Thema "Gesundes Zuhause" teil. Moderatorin ist Kitty Lynn Hastings. Als es mit Radiomoderator Burke übers Telefon zu Grobheiten kommt, macht Kitty während einer Sendepause kurzen Prozess: Sie dringt ungesehen in Burkes Wohnung ein und präpariert dort seinen Föhn zum tödlichen Gerät. Tatsächlich stirbt Burke am nächsten Tag ...
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./ & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. / & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: TM & 2021 ViacomCBS All Rights Reserved./
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