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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 58vom 23.04.2026
Tod einer Moderatorin

Tod einer ModeratorinJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 58: Tod einer Moderatorin

47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Dr. Mark Sloan nimmt an einer TV-Show rund ums Thema "Gesundes Zuhause" teil. Moderatorin ist Kitty Lynn Hastings. Als es mit Radiomoderator Burke übers Telefon zu Grobheiten kommt, macht Kitty während einer Sendepause kurzen Prozess: Sie dringt ungesehen in Burkes Wohnung ein und präpariert dort seinen Föhn zum tödlichen Gerät. Tatsächlich stirbt Burke am nächsten Tag ...

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