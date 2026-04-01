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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 61vom 27.04.2026
Tödlicher Diebstahl

Tödlicher DiebstahlJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 61: Tödlicher Diebstahl

46 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 6

Am Strand bricht ein Mann zusammen. Jesse schleppt ihn in Dr. Mark Sloans Haus, wo der Unbekannte kurz darauf stirbt. Mark stellt fest, dass der Tote mit Pocken infiziert war. Deshalb werden er und Jesse unter Quarantäne gestellt. Unterdessen ermittelt Steve, wo sich der Mann das Virus eingefangen hat. Bald stellt sich heraus, dass er in das Haus eines Waffenfabrikanten eingebrochen war. Aus dessen Firma sind mehrere Ampullen mit Pockenviren entwendet worden ...

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