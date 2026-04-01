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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 68vom 30.04.2026
Mit Heimtücke

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Diagnose: Mord

Folge 68: Mit Heimtücke

46 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6

Nach einem Busunglück werden mehrere Schwerverletzte ins Krankenhaus eingeliefert. Wie sich herausstellt, ist Fred Talisker, einer der Eingelieferten, bereits tot. Bei der Autopsie stellt man fest, dass der Mann eine Wunde am Hinterkopf hat, die unmöglich von dem Unglück stammen kann. Eine genaue Untersuchung ergibt, dass Talisker ermordet wurde. Während der Unfall noch einmal untersucht wird, stirbt in der Klinik ein weiterer Busfahrgast - an einer Überdosis eines Medikaments.

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