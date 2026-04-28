Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 69vom 04.05.2026
Vertrauter Mörder

Vertrauter MörderJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 69: Vertrauter Mörder

46 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 6

Senator Bell will wiedergewählt werden. Doch seine drogenabhängige Tochter Melanie gefährdet durch ihre Auftritte sein Ansinnen. Als es wieder einmal zwischen den beiden zum Streit kommt, stürzt das Mädchen unglücklich. Bells Berater Peter Trent spritzt ihr Luft und verursacht so eine Embolie, die er als "Goldenen Schuss" türkt. Dann schafft er die Leiche in die Wohnung von Melanies Verlobten Ryan. Dieser gerät auch zuerst unter Verdacht, doch Mark ist misstrauisch geworden ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Diagnose: Mord
SAT.1 GOLD

Diagnose: Mord

Alle 3 Staffeln und Folgen