Staffel 4Folge 73vom 06.05.2026
Mord verjährt nichtJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 73: Mord verjährt nicht
46 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 6
Im Community General Hospital wird bei der Einweihung eines neuen Pavillons eine Leiche gefunden. Es handelt sich bei dem Toten um einen Arzt, der vor mehr als 30 Jahren plötzlich spurlos verschwunden ist. Amanda stellt fest, dass der Mann seinerzeit ermordet wurde - ein gefundenes Fressen für Hobbydetektiv Dr. Mark Sloan. Doch kaum hat er ein wenig herumgeschnüffelt, geschieht ein weiterer Mord. Die Spur führt zu dem als Stifter geehrten Dr. Huxley ...
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./ & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. / & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: TM & 2021 ViacomCBS All Rights Reserved./
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