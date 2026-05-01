Staffel 5Folge 100vom 26.05.2026
KatastrophenübungJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 100: Katastrophenübung
46 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Während einer Katastrophenübung im Community Hospital, werden zahlreiche echte Notfälle eingeliefert und müssen nach einem Tunneleinbruch behandelt werden. Im allgemeinen Chaos werden der Künstler Art Amador und die Chefin des Pflegepersonals, Karin Hatcher, ermordet. Die Polizei findet heraus, dass es sich bei dem Künstler um den Maler Beckmann handelte, der vor zwölf Jahren spurlos verschwunden ist. Seine Gemälde sind inzwischen Millionen wert ...
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television & © Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./
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