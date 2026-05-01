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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 101vom 28.05.2026
Tödlicher Sturm

Tödlicher SturmJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 101: Tödlicher Sturm

46 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

Vivien, eine Bekannte von Mark, hat ihn und Amanda zum Essen eingeladen. Kurz vor dem Treffen erschlägt Viviens Tochter Amy ihren Verlobten Pierce im Streit. Mutter und Tochter lassen die Leiche verschwinden. Während des Dinners stürzt Dana, eine Freundin von Amy, die Treppe hinunter. Sie behauptet, von Pierce hinuntergestoßen worden zu sein. Als Vivien und Amy nachsehen, ist Pierces Leiche verschwunden. Und es gibt an diesem Abend noch weitere Tote ...

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