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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 104vom 29.05.2026
Das kleine Biest

Das kleine BiestJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 104: Das kleine Biest

45 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12

Noelle terrorisiert ihre Mitschülerinnen auf der Highschool. Sie erweist ihnen gerne einen Gefallen - aber erwartet im Gegenzug dasselbe von ihnen. Shannon und Eric wollten nicht mitspielen und mussten mit dem Tod bezahlen. Schließlich wird auch Kelly erpresst. Noelle droht ihr, Dr. Mark Sloan, der gerade ein Seminar abhält, zu vergiften, falls sie nicht gehorcht. Verzweifelt sucht Kelly Rat bei Sloan. Und durch eine List kann dieser die junge Mörderin in eine Falle locken ...

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