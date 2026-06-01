Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 106vom 01.06.2026
Aus Profitgier

Aus ProfitgierJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 106: Aus Profitgier

46 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Die vierjährige Wendy Turner wird mit akuten Erstickungsanfällen ins Community General eingeliefert. Die Ärzte werden angewiesen, nur die einfachste Notbehandlung durchzuführen. Dr. Sloan und Dr. Travis müssen zusehen, wie die Kleine in eine andere Klinik verlegt werden soll. Doch das Kind stirbt. Wendys Mutter Andrea verklagt das Community General wegen unterlassener Hilfeleistung. Doch Schuld hat die Versicherung, die die Ärzte zur billigsten Behandlung zwingt ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Diagnose: Mord
SAT.1 GOLD

Diagnose: Mord

Alle 3 Staffeln und Folgen