Staffel 5Folge 86vom 15.05.2026
Korruption auf dem RevierJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 86: Korruption auf dem Revier
47 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 6
Amanda arbeitet nun auch als Polizei-Ärztin und wird zu einem Mord gerufen. Senator Watson wird als Mörder seiner Frau verhaftet, denn die Indizien sprechen eindeutig gegen ihn. Zu eindeutig, findet Dr. Mark Sloan. Watson behauptet, die Polizei manipuliere die Beweise gegen ihn. Mark und Steve kommen einigen korrupten Polizisten auf die Schliche und versuchen, an den Kopf der Bande heranzukommen. Dr. Mark Sloan stellt ihm schließlich eine Falle ...
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./ & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: TM & 2021 ViacomCBS All Rights Reserved./
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