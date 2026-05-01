Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 87vom 16.05.2026
Richter ohne Ehrenkodex

Richter ohne EhrenkodexJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 87: Richter ohne Ehrenkodex

47 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12

Der Richter David McReynolds bringt seine minderjährige Geliebte Alison aus Angst vor einem Skandal um. Alisons Eltern, Jeffrey und Helen Porter, sind entsetzt, als sie vom Liebesleben ihrer Tochter erfahren. Dann wird auch McReynolds erschossen. Mark Sloan vermutet, dass McReynolds' Vater Peter der Täter ist - doch ihm fehlen die Beweise ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Diagnose: Mord
SAT.1 GOLD

Diagnose: Mord

Alle 4 Staffeln und Folgen