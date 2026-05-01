Staffel 5Folge 87vom 16.05.2026
Richter ohne EhrenkodexJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 87: Richter ohne Ehrenkodex
47 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12
Der Richter David McReynolds bringt seine minderjährige Geliebte Alison aus Angst vor einem Skandal um. Alisons Eltern, Jeffrey und Helen Porter, sind entsetzt, als sie vom Liebesleben ihrer Tochter erfahren. Dann wird auch McReynolds erschossen. Mark Sloan vermutet, dass McReynolds' Vater Peter der Täter ist - doch ihm fehlen die Beweise ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./ & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: TM & 2021 ViacomCBS All Rights Reserved./
Enthält Produktplatzierungen