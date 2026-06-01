Staffel 6Folge 118vom 09.06.2026
Killer im InternetJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 118: Killer im Internet
45 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12
Amanda surft im Internet - und macht eine grausige Entdeckung: Eine gehbehinderte Frau, die sich in ihrer Wohnung rund um die Uhr von einer Kamera überwachen lässt, wird von einem maskierten Mann erstochen. Amanda, die den Mord beobachtet hat, wird bald darauf Ziel mehrerer Anschläge. Der Mörder versucht, die unliebsame Zeugin unter allen Umständen zu beseitigen. Schließlich gelingt es Mark und Steve, dem Killer eine Falle zu stellen ...
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television & © Season 4, Season 8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./
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