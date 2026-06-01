Staffel 6Folge 124vom 12.06.2026
Seuche im HotelJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 124: Seuche im Hotel
46 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Amanda feiert mit ihren Freunden den "Preis der Leichenbeschauervereinigung für Untersuchungen vor Ort" in einem Hotelrestaurant. In diesem Hotel will die Verbrecherin Ariel den Erreger der Legionärskrankheit freisetzen. Mit dieser Katastrophe will sie von ihrem Einbruch in die nebenan liegende Bank ablenken. Dr. Mark Sloan erkennt die Symptome des Erregers sofort und lässt das Hotel abriegeln. Dabei fällt ihm Irv auf, der Komplize von Ariel, der ebenfalls infiziert ist.
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television & © Season 4, Season 8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./
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