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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 124vom 12.06.2026
Seuche im Hotel

Seuche im HotelJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 124: Seuche im Hotel

46 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12

Amanda feiert mit ihren Freunden den "Preis der Leichenbeschauervereinigung für Untersuchungen vor Ort" in einem Hotelrestaurant. In diesem Hotel will die Verbrecherin Ariel den Erreger der Legionärskrankheit freisetzen. Mit dieser Katastrophe will sie von ihrem Einbruch in die nebenan liegende Bank ablenken. Dr. Mark Sloan erkennt die Symptome des Erregers sofort und lässt das Hotel abriegeln. Dabei fällt ihm Irv auf, der Komplize von Ariel, der ebenfalls infiziert ist.

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