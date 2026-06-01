Staffel 6Folge 131vom 18.06.2026
Spender wider WillenJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 131: Spender wider Willen
45 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Dr. Mark Sloan und sein Sohn Steve haben es diesmal mit einem Fall zu tun, der dem Polizisten Steve besonders widerwärtig ist: Zwei weibliche Police-Officer decken einen schrecklichen Fall auf, in den vier Kolleginnen verwickelt sind. Die vier Kolleginnen, allesamt Detectives in der Mordkommission, scheinen kaltblütig Verbrecher zu ermorden. Das geschieht nicht, wie vermutet, aus Selbstjustiz - sondern um die Organe der Getöteten an Organbanken zu verkaufen.
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