Staffel 7Folge 133vom 19.06.2026
Tödliches BankettJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 133: Tödliches Bankett
45 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
Zu Dr. Sloans Ehrung im Comedy Club erscheinen viele Komiker, um ihn zu feiern. Während des Festaktes gibt es einen Kurzschluss auf der Bühne - als das Licht wieder angeht, ist ein Komiker tot. Ein zweiter Ermordeter wird wenig später hinter der Bühne gefunden. Zunächst kann sich niemand einen Reim darauf machen, doch dann findet Jesse einen Hinweis im Internet, der Mark Sloan zum Motiv des Mörders führt. Wie sich herausstellt, hatte der Killer zunächst den falschen Mann getötet.
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