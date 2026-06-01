Staffel 7Folge 134vom 19.06.2026
Der SchlafwandlerJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 134: Der Schlafwandler
46 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
Brian Mitchell wird auf der Straße niedergeschossen. Man bringt ihn in das Krankenhaus, wo zur selben Zeit Marks Bruder Stacy auftaucht, der als Hypochonder und Schlafwandler bekannt ist. Als in der Klinik ein Mord geschieht, verdächtigt man Stacy, die Tat begangen zu haben. Steves Kollegin Sandra findet inzwischen heraus, dass Brian an einem Investmentbetrug beteiligt war. Danach war er mit dem Geld verschwunden. Es sieht so aus, als seien seine Komplizen hinter ihm her.
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