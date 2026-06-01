Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 147vom 30.06.2026
Eine Frau zu viel

Eine Frau zu vielJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 147: Eine Frau zu viel

46 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 12

Als Gloria, die Frau von Marks Freund Jake, angeschossen ins Krankenhaus eingeliefert wird, staunt Mark nicht schlecht: Er kennt Caroline als Jakes Frau. Es stellt sich heraus, dass Jake Bigamist ist. Kurz darauf fällt er einem Anschlag zum Opfer und stirbt. Mark glaubt, dass bereits das erste Attentat ihm gegolten hatte. Als sich bei der Testamentseröffnung herausstellt, dass Jake noch weitere Freundinnen hatte, hat Mark mehrere Verdächtige ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Diagnose: Mord
SAT.1 GOLD

Diagnose: Mord

Alle 3 Staffeln und Folgen