Staffel 7Folge 152vom 02.07.2026
Ein toter MarineJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 152: Ein toter Marine
46 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12
Der Marine Hank Thomas stürmt ein Barbecue-Restaurant, in dem sich gerade Jesse aufhält. Thomas fordert alle Gäste auf, das Restaurant zu verlassen - bis auf drei anwesende Marines. Dann fällt ein Schuss, und Thomas ist tot. Die drei Marines behaupten, er habe Selbstmord begangen. Mark und Steve entdecken einige Ungereimtheiten und finden schließlich heraus, dass Thomas gegen jeden der drei Marines etwas in der Hand hatte ...
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