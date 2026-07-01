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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 158vom 07.07.2026
Blinde Wut

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Diagnose: Mord

Folge 158: Blinde Wut

44 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12

Da David sich von Lara scheiden lassen will, geraten die beiden im Auto in Streit. Es kommt zu einem Unfall, bei dem Lara erblindet. David beschließt, sich weiterhin um sie zu kümmern. Er will seine Beziehung mit Julie Warren beenden, doch Julie droht mit Selbstmord. Lara ist rasend eifersüchtig. Obwohl ihr Sehvermögen langsam wieder zurückkehrt, spielt sie weiterhin die Blinde. Mit einer List lockt sie Julie in ihr Haus - und erschießt David. Der Verdacht fällt auf Julie.

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