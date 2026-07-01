Staffel 8Folge 158vom 07.07.2026
Blinde WutJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 158: Blinde Wut
44 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12
Da David sich von Lara scheiden lassen will, geraten die beiden im Auto in Streit. Es kommt zu einem Unfall, bei dem Lara erblindet. David beschließt, sich weiterhin um sie zu kümmern. Er will seine Beziehung mit Julie Warren beenden, doch Julie droht mit Selbstmord. Lara ist rasend eifersüchtig. Obwohl ihr Sehvermögen langsam wieder zurückkehrt, spielt sie weiterhin die Blinde. Mit einer List lockt sie Julie in ihr Haus - und erschießt David. Der Verdacht fällt auf Julie.
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