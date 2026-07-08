Staffel 8Folge 159vom 08.07.2026
TaschenspielertricksJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 159: Taschenspielertricks
45 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Jim, der Hausmeister des Krankenhauses, ermordet seinen Zwillingsbruder Jeff, einen Musikagenten und berüchtigten Frauenhelden. Nach der Tat sucht er Jeffs Ehefrau Dina auf und gibt sich als ihr Mann aus. Zwar durchschaut Dina ihn sofort, doch die beiden beschließen, zusammenzubleiben und den Identitätswechsel aufrechtzuerhalten. Mark, Steve und Amanda fallen schon bald einige Ungereimtheiten auf. In mühseliger Kleinarbeit versuchen sie, den Mörder zu überführen ...
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