Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 161vom 09.07.2026
Eine Spritze zu viel

Eine Spritze zu vielJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 161: Eine Spritze zu viel

45 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12

Steve Sloan liegt nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus. Halb komatös wird er Zeuge eines Mordes an einem Patienten, aber niemand glaubt ihm. Als Amanda eine Spur entdeckt, gerät Dr. Hart ins Visier der Ermittler. Hart hatte ein neues Medikament an Patienten erprobt, und der Ermordete wollte aus der Versuchsreihe aussteigen. Schließlich finden Mark und Jesse heraus, dass Assistenzarzt Dr. Walker Aktien von jener Firma besitzt, die das neue Medikament produzieren soll ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Diagnose: Mord
SAT.1 GOLD

Diagnose: Mord

Alle 4 Staffeln und Folgen