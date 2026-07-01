Staffel 8Folge 162vom 09.07.2026
Die AnstiftungJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 162: Die Anstiftung
44 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
Die junge Krankenschwester Stacey stiftet ihren Liebhaber Ray zum Mord an ihrem Ehemann Derek an, der sie schwer misshandelt. Bald sind Mark und Steve Sloan überzeugt davon, dass Ray der Mörder ist und Stacey ihn zu der Tat überredet hat. Doch sie können keinerlei Beweise dafür erbringen. Schließlich bringt Mark Rays platonische Freundin Carla dazu, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Mit Hilfe eines Tricks kann Ray schließlich zu einem Geständnis bewegt werden ...
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