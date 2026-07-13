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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 165vom 13.07.2026
Es geschah im Kloster

Es geschah im KlosterJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 165: Es geschah im Kloster

45 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12

In dem Kloster, in das sich Amanda zur Besinnung zurückgezogen hat, wird ein Mann ermordet. Der erste Verdacht fällt auf Pater Dominic, den man über die Leiche gebeugt findet. In Wirklichkeit hatte Pater Dominic den Gärtner Leonard dabei überrascht, als dieser Matthew ausrauben wollte. Leonard legt bei Pater Dominic sofort eine Beichte ab, sodass der Pater, an sein Beichtgeheimnis gebunden, keine Aussage gegen ihn machen kann ...

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