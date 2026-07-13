Staffel 8Folge 166vom 13.07.2026
Das TodesspielJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 166: Das Todesspiel
45 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Hunter überredet Jenny und Max, sich auf ein gefährliches Spiel einzulassen: Sie wollen sich mit medizinischen Mitteln, durch ein Gemisch aus Kalium und Morphium, an den Rand des Todes versetzen, um mit Nahtod-Erfahrungen zu experimentieren. Max kommt bei einem dieser Experimente ums Leben. Sein Leichnam wird kurz darauf von dem Pathologen Casey gefunden, der Mark Sloan alarmiert. Sloan kommt Hunter auf die Spur - und dieser muss nun mit der Todesstrafe rechnen ...
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