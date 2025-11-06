Trailer: Die Abrechnung: Der Promi-Showdown - ab 6.11. auf ProSiebenJetzt kostenlos streamen
Die Abrechnung: Der Promi-Showdown
Folge 1: Trailer: Die Abrechnung: Der Promi-Showdown - ab 6.11. auf ProSieben
1 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Versöhnung oder Vollkatastrophe? 16 Reality-Promis stehen ausgerechnet dem Menschen gegenüber, mit dem sie eigentlich nie wieder reden wollten. Erzfeinde wie Giulia Siegel und Verena Kerth sowie Kate Merlan und Sam Dylan bekommen die Chance, ihre Geschichte neu zu schreiben. Bodyshaming, Mobbing, Betrug - alte Wunden treffen auf neue Herausforderungen: Nur wer mit seinem Streitpartner zusammenarbeitet, hat die Chance, das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro einzusacken.
