Die Australien-Saga
Folge 2: Goldgräber und Rebellen
46 Min.Folge vom 05.12.2016Ab 6
Mitte des 19. Jahrhunderts leben in Australien mehr freie Siedler als Sträflinge. Viele sind gekommen, um hier ihr Glück zu machen, doch für die Erschließung des Kontinents und die Gründung einer Gesellschaft ist großer Mut und Pioniergeist erforderlich. Die Viehzucht sichert das Überleben der Siedler und der Telegraph verbindet Australien mit dem Rest der Welt. Ein Goldrausch macht die junge Nation schließlich zu einem der reichsten Orte der Erde, ist jedoch auch Auslöser für die Eureka-Stockade, dem Ursprung der Demokratie in Australien.
