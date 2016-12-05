Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Australien-Saga

Goldgräber und Rebellen

Doku überStaffel 1Folge 2vom 05.12.2016
Goldgräber und Rebellen

Goldgräber und RebellenJetzt kostenlos streamen

Die Australien-Saga

Folge 2: Goldgräber und Rebellen

46 Min.Folge vom 05.12.2016Ab 6

Mitte des 19. Jahrhunderts leben in Australien mehr freie Siedler als Sträflinge. Viele sind gekommen, um hier ihr Glück zu machen, doch für die Erschließung des Kontinents und die Gründung einer Gesellschaft ist großer Mut und Pioniergeist erforderlich. Die Viehzucht sichert das Überleben der Siedler und der Telegraph verbindet Australien mit dem Rest der Welt. Ein Goldrausch macht die junge Nation schließlich zu einem der reichsten Orte der Erde, ist jedoch auch Auslöser für die Eureka-Stockade, dem Ursprung der Demokratie in Australien.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Australien-Saga
Doku über
Die Australien-Saga

Die Australien-Saga

Alle 1 Staffeln und Folgen