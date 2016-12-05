Die Australien-Saga
Folge 3: Banditen und Arbeiter
44 Min.Folge vom 05.12.2016Ab 6
Um 1860 ist ganz Australien im Goldrausch. Aber nicht jeder will sich die Hände schmutzig machen: die Bushranger werden wegen ihrer Raubzüge auf Goldtransporter berühmt, berüchtigt, aber auch bewundert. 1890 wird Australien schließlich Opfer der Weltwirtschaftskrise. Zehn Jahre lang gehen Arbeiter auf die Barrikaden und entfachen einen Krieg, an dessen Ende die „fair-go“ Regelung eingeführt wird. Einen katastrophalen Verlauf nimmt 1915 jedoch Australiens Eintritt in den ersten Weltkrieg. Nur durch das Eingreifen des Journalisten Keith Murdoch konnten tausende Anzac-Soldaten von der Halbinsel Gallipoli gerettet werden...
