Die Australien-Saga
Folge 4: Soldaten und Pioniere
46 Min.Folge vom 05.12.2016Ab 6
Vier Jahre kämpften und starben zahlreiche Anzac-Soldaten im Ersten Weltkrieg. Die Opferzahl wäre jedoch weitaus größer gewesen, hätten die Casualty Clearing Stations unweit der Front nicht tausende Leben gerettet. Der Sieg der Australier bei Villers-Bretonneux war schließlich der Anfang vom Ende des Krieges. Mit dem ersten Pazifik-Überflug und dem Bau der Harbour-Bridge nach dem Krieg sowie der Entwicklung eines Radarsystems für den gesamten Pazifikraum während des zweiten Weltkriegs, stellten die Australier dann einmal mehr Pioniergeist, Ingenieurskunst und technologische Genialität unter Beweis.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick