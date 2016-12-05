Kumpel und KonstrukteureJetzt kostenlos streamen
Die Australien-Saga
Folge 5: Kumpel und Konstrukteure
46 Min.Folge vom 05.12.2016Ab 6
In Papua-Neuguinea drängen australische und US-Soldaten die japanischen Truppen in einer Reihe von Schlachten zurück. Nach dem Krieg schafft der FX Holden, das erste Auto „Made in Australia“, Mobilität und Arbeitsplätze und der Eisenerzboom führt zu einer Wohlstandsexplosion. In den 60er Jahren wird mit dem Stauwerk in den Snowy Mountains eines der sieben technischen Weltwunder der Neuzeit errichtet und 1973 öffnet das weltberühmte Opernhaus von Sydney seine Tore. Nur ein Jahr später fegt der Zyklon Tracy mit einer Welle der Zerstörung über die Stadt Darwin hinweg...
