Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Australien-Saga

Surfer und Erfinder

Doku überStaffel 1Folge 6vom 05.12.2016
Surfer und Erfinder

Surfer und ErfinderJetzt kostenlos streamen

Die Australien-Saga

Folge 6: Surfer und Erfinder

45 Min.Folge vom 05.12.2016Ab 6

Nach dem 2. Weltkrieg überschwemmt die amerikanische Popkultur ganz Australien mit Zeitschriften, Filmen und Musik. Der Rock´n´Roll löst eine gesellschaftliche Revolution aus und Australiens Surfer und ihre Boards erobern die Strände der Welt. 1975 rettet die Operation Babylift tausende Waisenkinder vor dem Krieg in Vietnam. In der Werbung der 70er Jahre wird erstmals der Aussie-Slang etabliert und während Crocodile Dundee in den 80er Jahren das Image Australiens verändert, wird an der Universität von Melbourne das erste bionische Ohr entwickelt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Australien-Saga
Doku über
Die Australien-Saga

Die Australien-Saga

Alle 1 Staffeln und Folgen