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Die Auswanderer - Für immer fort?

Staffel 1 Folge 3: Andere Länder, andere Sitten

PULS 4Staffel 1Folge 3vom 01.11.2022
Staffel 1 Folge 3: Andere Länder, andere Sitten

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Die Auswanderer - Für immer fort?

Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Andere Länder, andere Sitten

50 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 6

In Südafrika besucht Claudia mit Isaac einen Markt ganz abseits des üblichen Tourismus. Einkaufen ist auch bei Werner in Brasilien ein Thema, denn dort läuft das ganz anders ab als in Österreich. Auf Mallorca wollen Marly & Michael Reality-Stars werden. Und ein Neuzugang bereichert die Runde der Auswander:innen.

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