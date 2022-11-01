Staffel 1 Folge 3: Andere Länder, andere SittenJetzt kostenlos streamen
Die Auswanderer - Für immer fort?
Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Andere Länder, andere Sitten
50 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 6
In Südafrika besucht Claudia mit Isaac einen Markt ganz abseits des üblichen Tourismus. Einkaufen ist auch bei Werner in Brasilien ein Thema, denn dort läuft das ganz anders ab als in Österreich. Auf Mallorca wollen Marly & Michael Reality-Stars werden. Und ein Neuzugang bereichert die Runde der Auswander:innen.
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