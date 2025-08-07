Große Pläne und Visionen - Lorenz Büffel plant seine eigene BarJetzt kostenlos streamen
Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer
Folge 1: Große Pläne und Visionen - Lorenz Büffel plant seine eigene Bar
45 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 6
Lorenz Büffel, alias Stefan Scheichel-Gierten, ist seit 19 Jahren Stimmungssänger auf Mallorca. Mit über 200 Auftritten jährlich jongliert er zwischen Bühne und Familie. Doch der Spagat wird zu groß. Seine Lösung? Eine eigene Bar am Ballermann - der "Büffelmann 6". Damit hofft er, mehr Zeit für seine Frau Emily und die Kinder Leo und Bruno zu haben. Nur eines steht seinem Plan im Weg: Emily weiß noch nichts davon! Wird sie mitspielen oder Stefans Traum platzen lassen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick