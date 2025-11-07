Die Cooking Academy
Folge 25: Grenzen
23 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 6
Juliette sucht Trost bei Matilda und kommt ihr dabei spürbar näher, was Matilda alarmiert bemerkt. Als sich herausstellt, dass Destinys Mutter, eine erfolgreiche TV-Köchin, als Gastdozentin bei der Academy eingesetzt wird, buhlt die Tochter verzweifelt um deren Anerkennung. Auch Etienne steckt in einem Dilemma: Er muss befürchten, dass seine betrügerischen Aktionen vor Alexander auffliegen könnten ...
