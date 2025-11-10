Die Cooking Academy
Folge 26: Hoffnung
23 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 6
Rafael verbucht erste Erfolge bei Irinis "Sex Education Training", was jedoch überraschende Konsequenzen mit sich bringt. Alexander muss aufgrund eines verlockenden Angebots von Pierre Moradi heftige Überzeugungsarbeit leisten und greift in seiner Not letztendlich zu einem risikoreichen Bluff. Derweil findet Destiny bei genau dem Mann Trost, auf den ihre Mutter bereits ein Auge geworfen hat.
