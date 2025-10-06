Die Cooking Academy
Folge 1: Die Chance
23 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12
Irini Dimitriou hat nur einen Traum: ein Stipendium an der renommierten Cooking Academy von Felicitas und Alexander Eichen bekommen, um dort zur Sterneköchin ausgebildet zu werden. Leider kollidiert ihr Wunsch mit dem Plan ihrer Eltern, ihr fehlt das erforderliche Abschlusszeugnis ihrer Kochausbildung und ein Konkurrent versucht, ihre Pläne zu durchkreuzen, um sein eigenes Ziel zu erreichen.
