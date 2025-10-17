Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Cooking Academy

ProSiebenStaffel 1Folge 10vom 17.10.2025
23 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Irini erreicht ein Hilferuf ihrer Familie: Ihre Mutter ist zusammengebrochen. Entsetzt eilt sie in die Taverne. Chris und Rafael unterstützen sie jeweils auf ihre eigene Weise. Als Etienne eine unangenehme Beobachtung macht, holen ihn die Dämonen aus seiner Vergangenheit ein. Unterdessen läuft bei Destiny so gar nichts rund, und dann erreicht sie auch noch eine Nachricht, die ihr den Boden unter den Füßen wegreißt ...

