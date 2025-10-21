Die Cooking Academy
Folge 12: Siedepunkt
24 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Chris treibt Alexander zur Weißglut - bis die Situation in der Sterneküche eskaliert. Irinis Spagat zwischen den beiden Welten wird immer schwieriger, und dann taucht auch noch ihre Schwester Dorea überraschend auf dem Schloss auf. Etienne nimmt sich Costas' Rat zu Herzen und überlegt, die Academy zu verlassen, als ihn ein emotionaler Appell von Alexander erreicht. Wie wird er sich entscheiden?
