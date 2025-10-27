Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Cooking Academy

Der goldene Käfig

ProSieben
Staffel 1
Folge 16
vom 27.10.2025
Der goldene Käfig

Die Cooking Academy

Folge 16: Der goldene Käfig

23 Min.
Folge vom 27.10.2025
Ab 6

Trotz aufkeimender Unsicherheit trifft Juliette mithilfe von Matildas emotionaler Unterstützung eine wichtige Entscheidung. Vater Moradi macht aus seiner Verachtung für Etienne keinen Hehl. Dieser findet im bereits angeknacksten Rafael das Ventil für seinen Frust. In seiner Verzweiflung, an Galloway-Rind zu kommen, schließt Alexander heimlich einen Deal mit der verfeindeten Nachbarsfamilie ab - doch Felicitas darf keinesfalls dahinterkommen ...

Die Cooking Academy
Die Cooking Academy

Die Cooking Academy

