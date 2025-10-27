Die Cooking Academy
Folge 16: Der goldene Käfig
23 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 6
Trotz aufkeimender Unsicherheit trifft Juliette mithilfe von Matildas emotionaler Unterstützung eine wichtige Entscheidung. Vater Moradi macht aus seiner Verachtung für Etienne keinen Hehl. Dieser findet im bereits angeknacksten Rafael das Ventil für seinen Frust. In seiner Verzweiflung, an Galloway-Rind zu kommen, schließt Alexander heimlich einen Deal mit der verfeindeten Nachbarsfamilie ab - doch Felicitas darf keinesfalls dahinterkommen ...
