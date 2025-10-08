Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 08.10.2025
23 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12

Irini fälscht in Not ihr Zeugnis der Schweizer Handelskammer. Chris ist sich sicher: Sobald Felicitas über Irinis Betrug aufgeklärt ist, gehört das Stipendium ihm. Doch Rafael erweist Irini einen Freundschaftsdienst. Die beiden nähern sich an und Irini verspricht, ihm in Sachen Liebe zu helfen. Derweil lässt Chris seinem Frust freien Lauf, als er mit Destiny und Etienne die Taverne der Dimitrious aufsucht und Irini vor allen demütigt.

