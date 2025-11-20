Die Cooking Academy
Folge 34: Falsche Versprechen
23 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Irini traut ihrem Glück nicht, als sich Marco Wetz hilfsbereit und sogar zuvorkommend zeigt. Zu ihrem Schock wird sich das jedoch schnell ändern. Rafael hilft unterdessen Etienne aus einer Notlage. Die beiden nähern sich freundschaftlich an, bis Rafael Etiennes Dämonen weckt. Felicitas fällt es nicht leicht, Entscheidungen an andere abzugeben. Dass sie bei Julian ein offenes Ohr findet, bleibt nicht unbemerkt.
Alle Staffeln im Überblick