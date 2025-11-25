Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 37vom 25.11.2025
Folge 37: Aussage gegen Aussage

23 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Nach Irinis Beichte steht ihre Zukunft in der Academy auf der Kippe - droht ihr Lebenstraum zu zerbrechen? Als dann auch noch Marco Wetz seine Sicht der Dinge klarstellen will, scheint ihr emotionaler Kampf verloren. Alles liegt nun in Alexanders Hand. Wie wird er reagieren? Währenddessen findet Etienne immer mehr zwischenmenschlichen Halt in der Taverne ...

