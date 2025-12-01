Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Die Cooking Academy

Verkettung

ProSiebenStaffel 1Folge 51vom 15.12.2025
Joyn Plus
Verkettung

VerkettungJetzt ohne Werbung streamen

Die Cooking Academy

Folge 51: Verkettung

23 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6

Ein luxuriöses Austernevent im Amélie führt zu einer folgenschweren Katastrophe. Juliette und Matilda kämpfen um Distanz, als Pierre auftaucht und alte Familienkonflikte aufflammen lässt. Wird es Juliette endlich gelingen, sich von ihrem Vater zu emanzipieren? Rafael ringt mit einem intimen Problem und sucht Rat bei Irini. Doch gerade als sie ihre erfolgsversprechende Idee in die Tat umsetzen wollen, bricht Chaos in der Academy aus.

Alle Staffeln im Überblick

Die Cooking Academy
ProSieben
Die Cooking Academy

Die Cooking Academy

Alle 1 Staffeln und Folgen