Die Cooking Academy
Folge 52: Herausforderungen
23 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 6
Alexander und Felicitas kehren von ihrem romantischen Kurztrip zurück, um gemeinsam mit Chris und Irini das Restaurant zu retten. Doch dann passiert ein fataler Fehler. Vater und Sohn arbeiten erstmals Seite an Seite - werden sie die Nerven behalten? Als obendrein auch noch Destinys Mutter mitten in das Chaos platzt und ihrer erkrankten Tochter erneut den eigenen Willen aufzwingen will, verliert Luke die Nerven und schreitet ein.
