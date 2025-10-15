Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Cooking Academy

Gerüchteküche

ProSieben
Staffel 1
Folge 8
vom 15.10.2025
Gerüchteküche

Die Cooking Academy

Folge 8: Gerüchteküche

23 Min.
Folge vom 15.10.2025
Ab 6

Bei einem Waldspaziergang hört Felicitas plötzlich einen Schuss, und die Situation droht zu eskalieren. Auch Destiny fliegt alles buchstäblich um die Ohren, nachdem sie Chris auf ihren Verdacht anspricht, sich mit Sex das Stipendium an der Eichen-Akademie erschlichen zu haben. Während Juliettes Freund Cedric sie für ihre Kochbegeisterung belächelt, stärkt Matilda ihr den Rücken ...

